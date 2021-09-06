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Происшествия6 сентября 2021 7:48

В Самаре семейная пара пыталась продавать наркотики через закладки

Мужа с женой задержали, когда они прятали наркотики во дворе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Мужа заключили под стражу, жену - под домашний арест

Мужа заключили под стражу, жену - под домашний арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре поймали семейную пару, которая пыталась продавать наркотики, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемых, 46-летнего мужа и 28-летнюю жену, задержали во дворе дома на улице Мориза Тореза. Как оказалось, мужчина с женщиной нигде не работают, по версии правоохранителей, они собирались сбывать наркотики через тайники.

На месте у них изъяли 25 свертков с порошком, оказалось, что это N-метилэфедрон. В дальнейшем дома у супругов нашли еще 70 грамм запрещенного вещества.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. На время расследования мужчину заключили под стражу, женщину отправили под домашний арест.

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В Самаре полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков