Школьники из Самарской области стали лучшими во всероссийском конкуре технологических кружков

Команде победителей вручили сертификат для покупки нового оборудования

Воспитанники станции юных техников школы №2 в селе Кинель-Черкассы победили во всероссийском конкурсе технологических кружков.

На конкурс поступило 856 заявок из 73 регионов страны. Ребята из Самарской области победили в номинации «Отличное начало» в категории «3D-моделирование, 3D-печать, VR». За победу в конкурсе команда получила от правительства региона сертификат на 100 тысяч рублей для покупки нового оборудования.

- Я восхищен вами и таким результатом! В первую очередь, хочу поблагодарить педагогов и наставников, которые каждый день вкладывают в ребят новые знания и всю душу. Без вашего усердия, настойчивости и таланта этого нельзя было добиться. У вас просто удивительный кружок, который на всероссийском уровне показывает такие достижения, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Губернатор предложил руководству станции сотрудничество с Поволжским государственным университетов телекоммуникации и информатики, вуз бы мог консультировать ребят и преподавателей при работе над проектами.

Также ребята поддержали идею об организации онлайн-уроков, чтобы получать дополнительные знания.