В Самаре открываются круглогодичные ярмарки

В Самаре появятся новые ярмарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре в Самаре заработают три круглогодичные ярмарки. Об этом сообщают в городской администрации.

Ярмарка на Ленина/Челюскинцев откроется 11 сентября, на Дачной/Чернореченской - 15 сентября, в этот же день появится ярмарка на Белорусской, 131.

Сейчас уже работает ярмарка на Киевской/Тухачевского. Там свою продукцию предлагают сельхозпроизводители региона и из соседних областей. Также там торгуют пенсионеры.

Торговые площадки размещены в помещениях, где можно находиться круглогодично - зимой в них не должно быть холодно. Вокруг сделали парковки для посетителей и продавцов.