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Общество6 сентября 2021 9:33

В Самаре открываются круглогодичные ярмарки

Три новые ярмарки появятся в сентябре
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре появятся новые ярмарки

В Самаре появятся новые ярмарки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре в Самаре заработают три круглогодичные ярмарки. Об этом сообщают в городской администрации.

Ярмарка на Ленина/Челюскинцев откроется 11 сентября, на Дачной/Чернореченской - 15 сентября, в этот же день появится ярмарка на Белорусской, 131.

Сейчас уже работает ярмарка на Киевской/Тухачевского. Там свою продукцию предлагают сельхозпроизводители региона и из соседних областей. Также там торгуют пенсионеры.

Торговые площадки размещены в помещениях, где можно находиться круглогодично - зимой в них не должно быть холодно. Вокруг сделали парковки для посетителей и продавцов.