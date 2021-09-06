В Самарской области ежедневно более 400 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 6 сентября, выявили 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Из ранее заразившихся в регионе выздоровели 266 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 92 907 заболевших, из которых выздоровели 79 385 человек. Умерли 3 360 заразившихся, в том числе, 24 смертельных случая - за прошедшие сутки.

В целом по стране 17 856 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. За все время пандемии коронавирусом заболели более 7 млн человек.