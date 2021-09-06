В Новокуйбышевске мужчина совращал маленького мальчика возле школы

Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 сентября, в Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего инвалида 3-й группы. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

- 2 числа, примерно в 11:20, на территории школы в переулке Школьном он принуждал к оральному сексу 9-летнего мальчика. Все происходило рядом с футбольным полем, очевидцы вызвали полицию, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого задержали. По части 4 статьи 132 УК РФ возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.