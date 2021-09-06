В Самаре на ремонт Московского шоссе потратят около 70 млн рублей

В Самаре будут ремонтировать Московское шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Починить планируют участок от улицы Мичурина до подъезда к трассе М-5. На эти цели потратят 69,3 млн рублей.

Среди работ, которые нужно сделать, указаны устройство проезжей части, тротуаров, установка акустических экранов, работы по озеленению и многие другие.

Все работы нужно сделать до 1 октября 2022 года. Заявки закончат принимать 30 сентября этого года, их рассмотрение назначено на 1 октября.