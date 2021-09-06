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Общество6 сентября 2021 12:24

В Самаре на ремонт Московского шоссе потратят около 70 млн рублей

Работы должны сделать до ноября следующего года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре будут ремонтировать Московское шоссе

В Самаре будут ремонтировать Московское шоссе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут подрядчика для ремонта Московского шоссе. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Починить планируют участок от улицы Мичурина до подъезда к трассе М-5. На эти цели потратят 69,3 млн рублей.

Среди работ, которые нужно сделать, указаны устройство проезжей части, тротуаров, установка акустических экранов, работы по озеленению и многие другие.

Все работы нужно сделать до 1 октября 2022 года. Заявки закончат принимать 30 сентября этого года, их рассмотрение назначено на 1 октября.