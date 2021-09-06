Белая зарплата и «космический» коллектив: «ОДК-Кузнецов» приглашает рабочих на ярмарку вакансий

Завод ждет на работу представителей рабочих специальностей. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов».

ПАО «ОДК-Кузнецов» - ведущее предприятие России по разработке и производству газотрубинных авиационных и промышленных двигателей, жидкостных ракетных двигателей для космических ракет семейства «Союз». В ближайший четверг, 9 сентября, завод устраивает ярмарку вакансий для профессионалов своего дела. Наиболее востребованы представители рабочих специальностей – токари, фрезеровщики, шлифовщики, операторы, мастера. На встрече будут присутствовать рекруты от основных цехов предприятия – непосредственные работодатели. По итогам собеседования соискатели получат пакет документов для оформления в штат завода.

- Наше предприятие государственное - люди получают совершенно «белую зарплату» и большой пакет социальных льгот, предусмотренный трудовым законодательством, - пояснили представители ПАО «ОДК-Кузнецов». – Кроме того, у нас действует Коллективный договор, предусматривающий дополнительные социальные льготы. У рабочих сдельная оплата труда, поэтому зарплата очень конкурентоспособная. Ждем профессионалов!

Ярмарка вакансий ПАО «ОДК-Кузнецов» будет работать 9 сентября с 10 до 18 часов по адресу: п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»).

Телефон для справок: 8 (846) 312-70-44.