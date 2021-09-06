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Происшествия6 сентября 2021 13:02

В Кинеле грабители похитили деньги и мороженное

Они взломали и ограбили торговый павильон
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Кинеле грабители похитили мороженное

В Кинеле грабители похитили мороженное

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинеле двоих местных жителей задержали по подозрению в ограблении торгового павильона. Они украли деньги и мороженное, сообщают в Управлении Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы прибыли на место после срабатывания сигнала тревоги в торговом павильоне, который находился на охране. При осмотре прилегающей территории задержали двоих подозреваемых.

Предполагается, что они взломали замок, проникли внутрь павильона, украли оттуда деньги, а также решили прихватить мороженное, забрав 32 порции.

Задержанных передали полицейским, по факту случившегося возбудили уголовное дело.