Сотрудник ХК "Лада" погиб в Екатеринбурге

Сотрудник тольяттинской "Лады" Денис Пустобаев погиб в Екатеринбурге

Сотрудник тольяттинской хоккейной "Лады" погиб в Екатеринбурге, выпав из окна, сообщает "КП-Екатеринбург".

Погибшим является мастер хоккейного снаряжения Денис Пустобаев, работающий с молодежной командой тольяттинцев - "Ладьей". В Екатеринбург он приехал вместе с молодежкой на матч "Ладьи" с "Авто" в новом сезоне Молодежной лиги (МХЛ).

В гостинице Пустобаев жил вместе с начальником команды. По имеющимся данным, перед тем, как произошла трагедия, мужчины могли вместе выпивать. Пока остается невыясненным, был ли между ними конфликт.

Что произошло в гостинице, сейчас устанавливают правоохранительные органы.