В Самаре построят Южную обводную дорогу

В Самаре построят новую дорогу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют построить Южную обводную дорогу. Распоряжение об утверждении основной части проекта межевания территории в рамках строительства дороги подписал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Ожидается, что дорога пройдет от улицы Водников до Южного шоссе, соединив три моста. Речь идет про старый мост через реку Самару в Куйбышевском районе, Фрунзенский (Самарский) мост и Южный мост.

Как отмечается в документе, дорога будет расположена в черте Самары. Ожидается, что эта дорога позволит разгрузить от транспорта исторический центр города. Сейчас при въезде в город с Фрунзенского (Самарского) моста транспорт попадает в исторический центр, где скапливается много машин, из-за чего образуются заторы.