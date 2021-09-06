Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 15:17

На главу Самары подали в суд из-за развития территории у парка Дружбы

Там должны снести старые дома и построить многоэтажки
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На главу Самары подали в суд

На главу Самары подали в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Самарский строительный альянс» подало иск к главе Самары Елене Лапушкиной, в котором требует продлить срок действия договора о развитии территории около парка Дружбы в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина.

Истец хочет продлить срок действия договора, подписав дополнительное соглашение. Компания просит продлить срок, чтобы успеть выполнить обязательства по развитию территории. На указанной территории должны были снести старые ветхие дома, расселив жильцов, и построить многоэтажки.

Сейчас в суде приняли решение оставить дело без движения, поскольку истец предоставил не все необходимые документы.