На главу Самары подали в суд из-за развития территории у парка Дружбы

На главу Самары подали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Самарский строительный альянс» подало иск к главе Самары Елене Лапушкиной, в котором требует продлить срок действия договора о развитии территории около парка Дружбы в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина.

Истец хочет продлить срок действия договора, подписав дополнительное соглашение. Компания просит продлить срок, чтобы успеть выполнить обязательства по развитию территории. На указанной территории должны были снести старые ветхие дома, расселив жильцов, и построить многоэтажки.

Сейчас в суде приняли решение оставить дело без движения, поскольку истец предоставил не все необходимые документы.