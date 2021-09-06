В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

Самарская область может похвастаться инвестиционной деятельностью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области наблюдается позитивная динамика инвестиций в основной капитал. По итогам первого полугодия 2021 года, рост их в сопоставимых ценах составил 132,7% (125,8 млрд рублей), что выше чем в ПФО (104,3%) и по стране в целом (107,3%).

Регион - отличное местно для инвесторов. Сегодня здесь под контролем губернатора Дмитрия Азарова реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1,2 трлн рублей. Созданы тысячи рабочих мест. В губернии превращают в жизнь множество планов, которые имеют федеральное значение. Среди таких - строительство волжского моста. Это крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства.

- Рост инвестиций в основной капитал говорит и о доверии новых инвесторов, выбирающих наш регион для запуска своих предприятий. Областное правительство во главе с губернатором в ежедневном режиме работает над формированием комфортного делового и инвестиционного климата, - говорит глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Работа по улучшению экономической деятельности и увеличению количества инвестиций в Самарской области будет развиваться и в дальнейшем. Власти готовы помогать в этом направлении.