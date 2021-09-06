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Общество6 сентября 2021 16:09

В Самаре построят дублер на Московском шоссе от Ташкентской до Северного переулка

Минтранс дополнил реестр запланированных объектов строительства в Самаре
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Проект начнут создавать уже в следующем году

Проект начнут создавать уже в следующем году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта Самарской области дополнило список проектирования объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог в регионе. Перечень был дополнен проектом строительства дублера Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Северного переулка.

Согласно внесенным поправкам, проектирование новой дороги должна начаться уже в 2022 году. Изменения будут внесены в документацию по реконструкции Московское шоссе от улицы Мичурина до трассы «Подъезд к Самаре от М 5 «Урал».

На проектирование дублера на Московском шоссе будет выделено 5 миллионов рублей в 2022 году.