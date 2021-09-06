В Самарской области военным и правоохранителям начали выплачивать по 15 тысяч рублей

Поддержка коснется и тех, кто учится на военного Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 6 сентября в Самарской области, как и в других регионах, начались единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Напомним, что решение об этой мере поддержки было принято по поручению президента Владимира Путина на съезде "Единой России".

- Размер выплат для всех одинаковый - 15 тысяч рублей. Независимо от звания и должностей, - рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Из этой суммы нельзя взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак добавляет, что региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. Эту работу на себя возьмут в том числе и штабы общественной поддержки "Единой России".