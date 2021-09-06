Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 16:57

В Самаре сотрудника салона сотовой связи обвиняют в нарушении тайны переписки и телефонных разговоров

СК возбудил уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
21-летний сотрудник распечатал детализацию звонков без ведома абонента

21-летний сотрудник распечатал детализацию звонков без ведома абонента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на сотрудника салона сотовой связи возбудили уголовное дело по факту нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия,21-летний продавец-консультант распечатал информацию о телефонных соединениях абонента, чтобы впоследствии передать данные третьим лицам. Сам абонент не был уведомлен об этих действиях.

В настоящее время сотрудник СУ СКР по Самарской области продолжают расследование, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Теперь сотруднику салона связи может грозить до четырех лет лишения свободы.