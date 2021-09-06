Детсад в Самаре, который Дмитрий Азаров велел вернуть детям, огородили глухим забором и хотят сносить

Рабочие уже огородили здание садика забором. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Здание бывшего детского сада в Самаре на ул.Промышленности, 317, которое губернатор Дмитрий Азаров поручил вернуть в систему образования, огородили глухим забором и готовятся сносить. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили местные жители.

- У нас ситуация без изменений. Забор полностью установили. Скоро что-то будут сносить, - рассказала местная жительница Елена. - При этом рабочие перегородили заасфальтированную внутридворовую дорожку, по которой ходили люди.

Напомним, скандал с предполагаемым сносом здания бывшего заводского детсада разразился на прошлой неделе. Узнав, что новый собственник здания, выкупивший его у Восточной гуманитарной академии, хочет его снести и построить на этом месте высотку, местные жители забили тревогу. В ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров. Он дал поручение мэрии разработать план по возвращению здания детсада в систему образования.

В мэрии журналисту «КП-Самара» заявили: специалисты департамента управления имуществом и департамента образования уже разбираются в ситуации.

- На данный момент представители профильным ведомств запланировали встречу с собственником здания, - пояснили в мэрии.

Однако рабочие, собирающиеся демонтировать здание, похоже, об этом не знают. Местные жители опасаются, что чиновники планируют переговоры, бывший детсад могут просто-напросто снести.