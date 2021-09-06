За лето цены на дома в Самаре выросли на 8%. И вот почему

Многие горожане вошли во вкус жизни за городом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За три летних месяца 2021 года цены на дома в Самарской области выросли сразу на 8%. Такие данные опубликовал Аналитический центр ЦИАН.

По данным ЦИАН, рост цен на дома в Самаре зафиксирован достаточно значительный. За три летних месяца они стали дороже на 8% - это самый большой прирост в Приволжском федеральном округе. За год цены на дома в Самаре выросли на 13%. А самый внушительный годовой прирост цен в ПФО зафиксировали в Нижегородской области и Удмуртии - он составил 17%.

Сейчас средняя цена дома в Самарской области составляет 6,6 млн рублей.

Интересно, что дома дорожают быстрее, чем квартиры на вторичном рынке - за год в Самарской области они выросли в цене всего на 7%, из них на 2% - за лето.

Эксперты ЦИАН объяснили, с чем связан такой всплеск спроса на загородную недвижимость.

- Летом активность на рынке загородной недвижимости традиционно повышается. К тому же ситуацию «подогревает» эпидемиологическая обстановка - горожане вошли во вкус и осознали прелести жизни за городом, - говорит руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. – Повышенный спрос не только провоцирует рост цен, но и приводит к вымыванию с рынка самых привлекательных и доступных по цене вариантов. Причем это относится не только к домам, но и к земельным участкам. Также спрос на участки под ИЖС и готовые дома стимулирует распространение льготной ипотеки на строительство.