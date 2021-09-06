В Самаре с начала года полицейские составили 343 протокола на «антимасочников» в общественном транспорте

Контролирующие органы проводят рейды в часы пик. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают выявлять «антимасочников» в общественном транспорте. Полицейские проверят наличие защитных масок не только у пассажиров, но и у работников предприятия-перевозчика.

Как сообщили в администрации Самары, с начала 2021 года полицейские составили 343 протокола. Нарушителей ждет повестка в суд и наложение административного штрафа за нарушение масочного режима.

Чиновники напомнили жителям Самары, что наличие прививки от коронавируса не является основанием для нахождения без средств защиты в общественных местах.