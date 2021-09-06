До конца года в регион прибудут новые автобусы для сельских школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область до конца 2021 года поступят 70 новых школьных автобусов, которые оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. С 2018 года, благодаря системной работе по обновлению автопарка, регион получил 315 современных автобусов.

Как сообщили в правительстве, новый школьный транспорт в основном предназначен для сельских поселений Самарской области. Автобусы будут возить детей не только в школу и домой, но и культурные и спортивные мероприятия.

- Проезд ребенка от дома до школы – это часть образовательной среды, развитием которой власти должны заниматься комплексно. Доступность автобусов для школьников важна не только как доставка в образовательное учреждение, но и для посещения внеклассных мероприятий, - отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.