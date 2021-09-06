В Самарской области пенсионеры начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Выплаты начали поступать уже 2 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области пенсионного возраста начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Всего в регионе господдержку получат более 960 тысяч самарцев. Выплаты начали приходить им уже со 2 сентября 2021 года.

Напомним, поддержка пенсионеров была инициирована президентом России Владимиром Путиным. По словам президента, данная мера необходима, чтобы поддержать людей сложный период пандемии коронавируса. У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты.

Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России. В настоящее время в стране насчитывается более 42 миллионов получателей единовременной выплаты.