В Самаре все работы по перекладке теплотрасс закончат до 1 октября 2021

Теплоэнергетики заканчивают работы по реконструкции трубопроводов в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 сентября 2021 года, в администрации Самары состоялось совещание, на котором сообщили о планах по завершению ремонта теплотрасс в городе. Как сообщили чиновники, все работы по перекладке трубопроводов в Самаре должны завершиться уже к 1 октября 2021 года.

Подрядчик в этом году должен модернизировать участки теплотрасс на 58 объектах. В настоящее время работы завершены на 15 участках, а 10 объектов близятся к завершению. Как сообщили в администрации, оставшиеся объекты будут модернизированы к 15 сентября, а работы по благоустройству территорию закончат к октябрю.

В настоящее время администрация города уделяет особое внимание к подготовке социальных и жилищных объектов к предстоящему отопительному сезону. По сообщению главы города, жилищный фонд уже готов к подаче отопления на 80%.