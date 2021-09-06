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Происшествия6 сентября 2021 20:20

В Самарской области на ходу загорелась кабина большегруза

ЧП произошло 6 сентября 2021 рядом с Зеленовкой
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Возгорание тушили 11 пожарных

Возгорание тушили 11 пожарных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, в понедельник, 6 сентября 2021 года, рядом с селом Зеленовка в Ставропольском районе произошло ЧП – на трассе прямо на ходу загорелась фура. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

- Сообщение о возгорании кабины большегруза ГАЗ с прицепом поступило в 17:16. ЧП произошло на 979 км трассы М-5, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению пожара было привлечено 11 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Открытое пламя удалось ликвидировать в 17:45. О погибших и пострадавших в настоящее время не сообщается.

Под Тольятти на ходу загорелась фура