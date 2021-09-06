В Самарской области на ходу загорелась кабина большегруза

Возгорание тушили 11 пожарных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, в понедельник, 6 сентября 2021 года, рядом с селом Зеленовка в Ставропольском районе произошло ЧП – на трассе прямо на ходу загорелась фура. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.

- Сообщение о возгорании кабины большегруза ГАЗ с прицепом поступило в 17:16. ЧП произошло на 979 км трассы М-5, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению пожара было привлечено 11 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Открытое пламя удалось ликвидировать в 17:45. О погибших и пострадавших в настоящее время не сообщается.