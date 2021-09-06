В Самаре под суд отдали бывшего главного конструктора РКЦ «Прогресс»

Заседание суда состоится 9 сентября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районном суде начался процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамью подсудимых попал бывший главный конструктор РКЦ «Прогресс», начальник отделения проектных и научно-исследовательских разработок космических комплексов и космических аппаратов 69-летний Николай Стратилатов.

Согласно опубликованным на сайте суда материалам, топ-менеджера обвиняют в нанесении ущерба предприятию в размере 4 миллионов рублей, а также ущерб Министерству обороны РФ в размере 8 миллионов рублей. Заседание назначено на 9 сентября 2021 года.

69-летнего Николая Стратилатова будут судить по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.