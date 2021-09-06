Дмитрий Азаров призвал ректоров самарских вузов активнее привлекать талантливых абитуриентов

Молодежь будут мотивировать оставаться в родном регионе на обучение в местных вузах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 сентября 2021 года, состоялось расширенное заседание ректоров вузов Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании и призвал ректоров активнее включаться в работу по привлечению талантливых абитуриентов в регион.

Одной из важнейших тем, затронутых на заседании, стало привлечение и мотивация абитуриентов обучаться в Самарской области. Ранее губернатор принял решение поощрять бывших выпускников, которые остались учиться в родном регионе, выплатами в размере 10 тысяч рублей. Как сообщили в правительстве Самарской области, в ближайшие дни списки поступивших будут окончательно сформированы и первокурсники получат выплаты.

Председатель Совета ректоров Геннадий Котельников отметил, что перед ректорами стоит две задачи: удержать хорошо подготовленных выпускников школ в нашем регионе и привлечь в регион, как иностранных студентов, так и наших абитуриентов. Губернатор согласился с председателем и отметил, что при выборе университета, абитуриенты обращают особое внимание на позиционирование региона.

- Самарская область уже второй год подряд входит в топ-10 самых посещаемых регионов страны. Хотелось бы, чтобы и вы в этой работе по позиционированию региона участвовали, - обратился губернатор к ректорам.