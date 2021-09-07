В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Самаре резко похолодает ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС сообщили об ухудшении погодных условий на территории Самарской области. Преимущественно в ночное время в регионе температура воздуха может понизиться до -2 градусов.

7 сентября 2021 года, по прогнозу синоптиков днем в Самаре будет переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12…+17 градусов.

8 сентября, в среду, местами по области пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +13…+18 градусов, ночью от +6 до +11.

В четверг, 9 сентября 2021 года, в регионе также ожидаются небольшие дожди, жнем воздух прогреется до +20 градусов.