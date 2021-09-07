В Самарской области лоб в лоб столкнулись «Хонда» и фура «Вольво», погибло три человека

Автомобиль получил сильные повреждения, выжить в такой аварии было практически невозможно Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, около десяти часов 6 сентября 2021 года, в Кинельском районе Самарской области произошла жуткая авария, с участием легкового автомобиля и фуры. В результате лобового столкновения погибли три человека из легкового автомобиля.

Как сообщают в ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло на 1 км трассы «Кинель – Богатое». По предварительной информации, водитель автомобиля «Хонда» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Вольво». В результате аварии погиб водитель легковушки и два его пассажира.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. Как сообщают очевидцы аварии, за рулем «Хонды» находилась девушка со светлыми волосами, на заднем пассажирском сидении были еще двое взрослых людей.

На месте происшествия работали региональные экстренные службы. Удар автомобилей был такой силы, что легковушка сильно деформировалась. Чтобы извлечь погибших их «Хонды» пришлось вызывать спасателей со специнструментом.