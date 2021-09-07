В Самарской области пьяного водителя задержали на 15 суток за сорванные с полицейского погоны

Пьяный водитель оказал сопротивление при задержании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борском районе Самарской области под суд отдали водителя, который в алкогольном опьянении оказал сопротивление представителю власти. Суд назначил буйному местному жителю наказание в виде ареста на 15 суток.

По версии следствия, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время задержания сотрудниками ДПС, несколько раз толкнул полицейского, а потом оторвал с его формы погон и нагрудный знак.

- В отношении водителя был составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП «Управление автомобилем в нетрезвом виде», а также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, суд вынес приговор о назначении ареста на 15 суток.