В Самаре оптовый продавец спецоборудования задолжал государству более 54 миллионов налоговых платежей

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре общество с ограниченной ответственностью, которое занимается оптовыми продажами оборудования общепромышленного и специального назначения, уклонилось от уплаты налогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как стало известно, руководство ООО, в период с января по декабрь 2015 года не уплачивало налог на добавленную стоимость, путем включения в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключении договоров. Те организации, с которыми были заключены фиктивные договоры, не состояли по факту в финансово-хозяйственных отношениях с ООО. В результате сумма ущерба государству составила более 54 миллионов рублей.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Следователь устанавливает все обстоятельства происшествия.