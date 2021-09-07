Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 7:47

В Самаре оптовый продавец спецоборудования задолжал государству более 54 миллионов налоговых платежей

СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре общество с ограниченной ответственностью, которое занимается оптовыми продажами оборудования общепромышленного и специального назначения, уклонилось от уплаты налогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как стало известно, руководство ООО, в период с января по декабрь 2015 года не уплачивало налог на добавленную стоимость, путем включения в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключении договоров. Те организации, с которыми были заключены фиктивные договоры, не состояли по факту в финансово-хозяйственных отношениях с ООО. В результате сумма ущерба государству составила более 54 миллионов рублей.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Следователь устанавливает все обстоятельства происшествия.