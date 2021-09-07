В Самаре бывшего замруководителя учебного центра ГУВД осудили на 2 года колонии за мошенничество

Игорю Устинову смягчили приговор Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел дело заместителя директора одного из негосударственных образовательных учреждений города, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. После апелляции Игорю Устинову смягчили приговор и отправили в колонию общего режима на 2 года.

В июле 2018 года в отношении 54-летнего Игоря Устинова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, заместитель директора реализовал мошенническую схему по присвоению бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы профессионального образования граждан РФ. В результате противоправных действий, Устинов незаконно получил из федерального бюджета более 2,5 миллионов рублей.

Как сообщили в УФСБ по Самарской области, в мае 2021 года Устинова осудили на 3 года колонии, но после обжалования приговор был смягчен до 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.