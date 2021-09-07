В Сызрани с 6 по 12 сентября пройдет II Межрегиональный фестиваль имени А.Н. Толстого «Время театра»

В Самарской области театральное творчество очень востребовано

В Самарской области стартовал II Межрегиональный фестиваль имени А.Н. Толстого «Время театра». Фестиваль проходит в Сызрани в рамках открытия 103-го театрального сезона Сызранского драматического театра. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с творческими коллективами региона и обсудил вопросы и предложения по развитию сферы культуры и креативных индустрий.

Первый фестиваль «Время театра» был проведен в 2018 году. В Сызрань приезжали коллективы из Самары, Тольятти, Пензы, Саранска и Дании. Гран-при фестиваля заслуженно получил Театра Доктора Дапертутто из Пензы. В этом году в Самарскую область приедут театралы из Самары, Тольятти, Сызрани, Балаково, Вольска, Рыбинска и Москвы.

Напомним, в Новокуйбышевске сейчас проводится премия «Золотая маска». Также в регионе в ближайшее время пройдут фестивали «Шостакович ХХ век» и «Волга театральная».