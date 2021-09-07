В Самаре автолюбителям разрешили ставить гаражи на казенной земле

Автовладельцам разрешили ставить гаражи в Самаре Фото: "КП" Архив

Чиновники Самарской области узаконили порядок использования государственных земельных участков под установку гаражей. Новое постановление вышло в рамках «гаражной амнистии». Согласно подписанному документу, владельцы автомобилей могут поставить гараж на казенной земле, но только за определенную арендную плату.

Аренда земли считается по кадастровой стоимости предоставляемого земельного участка. Арендная плата за год умножается на 1,5%, а затем земля выставляется на торги. Победитель аукциона получает право на установку гаража, с условием отсутствия капитального строительства на данном участке. Стоит отметить, что люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить парковочное место бесплатно.

Срок договора аренды государственных земель – до пяти лет. Однако в этот период правительство региона может досрочно расторгнуть договор аренды, если на данном участке возникнет потребность в возведении другого объекта, либо если образуется задолженность за два платежных периода.