Самарцам расскажут, как в городской поликлинике № 15 проходит углубленная диспансеризация

В углубленной диспансеризации нуждаются те, кто переболел коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября в 11 часов утра Самарскую городскую клиническую поликлинику № 15 на улице Фадеева, 56а посетить директор регионального ТФОМС Владислав Романов. Он проверит, как в медучреждении идет ход углубленной диспансеризации населения.

Углубленная диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом, началась в стране с 1 июля. Из бюджета на это направление выделили более 5,8 млрд рублей.

Для жителей губернии углубленная диспансеризация состоит из двух этапов. Первый включает в себя семь исследований. На второй направляют в случае необходимости и он состоит из еще трех обследований. Если по результатам диспансеризации у пациента находят хронические заболевания или риски из появления, то ему назначают необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.

Список больниц, в которых можно пройти углубленную диспансеризацию, опубликуют на портале Госуслуг. В первую очередь на подобные процедуры приглашают тех, кто переболел коронавирусом в средней или тяжелой форме. На диспансеризацию могут пригласить путем звонка из поликлиники, к которой человек прикреплен. Оповещения приходят и по СМС, электронной почте или в личной почте на портале Госуслуг.

На встречу с Романовым приглашают журналистов. Сбор в 10:45 в холле поликлиники.