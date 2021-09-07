В Самарской области на 43,5% увеличилась заболеваемость коронавирусом среди малышей до года

Работающие горожане чаще болеют коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, 6 сентября, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Власти региона отмечают, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

По данным статистики, за минувшую неделю в Самарской области резко увеличилось количество заболевших в возрастной группе до 1 года (43,5%), дети от 7 до 14 лет начали на 11,4% больше заболевать коронавирусом, в возрастной группе от 18 до 29 лет заболеваемость увеличилась на 9,3%, от 30 до 49 на 1,3%, в возрастной группе 50-64 года рост составил 1,1%, а люди старше 65 лет начали болеть больше на 10,6%.

Однако в некоторых возрастных группах Самарской области отмечается снижение заболеваемости. Например, дети от 1 года до 6 лет начали болеть на 11,9% меньше, а подростки 15-17 лет – на 14,1%.

Кроме того, была опубликована статистика по заболеваемости коронавирусом в разных социальных статусах жителей Самарской области. Так, 31,4% заболевших были из числа работающих граждан, 27% - люди, которые не имеют работы и 29% от числа заболевших пришлось на пенсионеров.