В Самаре появились первые безопасные мини-колодцы

Мини-колодцы эффективны и безопасны. Фото: РКС-Самара

Сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать на улицах города мини-колодцы, которые более эффективны и безопаснее прежних. Систему бесколодезной запорной арматуры взяли на вооружение в прошлом году, а уже сейчас в Самаре установлены первые 23 мини-колодца.

- Новая система управления сетями под землей представляет собой небольшой люк-ковер, через который выводятся специальные рычаги идущие на запорную арматуру. Таким образом, сама задвижка по-прежнему находится под землёй, но управлять ею можно, не спускаясь в колодец - с поверхности, через ковер, - рассказали в компании «РКС».

Как говорят сами коммунальщики, система мини-колодцев намного эффективнее существующей, так как сама запорная арматура находится под защитой грунта. Также новая система удобна в использовании, ведь теперь отключать и включать воду можно прямо с земли, не подвергаясь опасности при спуске в коллектор. Стоит также отметить, что в мини-колодец невозможно упасть, поэтому система также безопасна для жителей города.

В настоящее время коммунальщики уже установили 23 ковера, всего планируется установить в Самаре 49 таких мини-колодцев.