В Самаре в сентябре ударят морозы до -2 градусов

В Самаре портится погода и будет вообще холодно

Самая холодная ночь в начале сентября 2021 года наступит со вторника на среду 8 сентября. Местами по области температура воздуха опустится до -2 градусов, не только на поверхности почвы, но и в воздухе. Это первые ранние заморозки в этом году - зима наступила намного раньше, чем ее ждали.

Жителям рекомендуют быть осторожнее, тепло одеваться и не рисковать своим здоровьем, отправляясь в легкой одежде на ночную прогулку. Дачникам тоже стоит позаботиться о сохранности урожая, который то варился сразу на ветках, то теперь может и замерзнуть - как в морозилке.

Правда, днем уже будет значительно теплее, да и вообще столбики термометров со среды поползут вверх, с 18 градусов до 20 в воскресенье. Ветер по прежнему дует с северо-запада, а это значит, что и он точно не принесет тепла, а напротив даже доставит неприятных моментов. Также в регионе сейчас переменная облачность, кратковременный дождь возможен каждый день. Вода в Волге тоже остывает, впрочем, отдавай немного тепла воздуху, поэтому на пляже вечерами находиться даже приятно.

Синоптики обещают, что во второй половине месяца наступит бабье лето и будет намного теплее. Сейчас же погоду в регионе формирует атлантический циклон с побережья Новой Земли.