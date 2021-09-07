В Самарской области за сутки выявлено 461 случаев заболевания коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью остается тяжелой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области опубликовали обновленную информацию по коронавирусу на 7 сентября 2021 года. Так, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 461 человека.

Всего с начала пандемии в Самарской области было зарегистрировано 92 907 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших на сегодняшний день 79 385 человек успешно справились с опасным заболеванием и завершили лечение.

Печальная статистика по коронавирусу в регионе ежедневно пополняется новыми смертями пациентов. Так, по данным на 7 сентября, в регионе зарегистрировано 24 случая летального исхода среди больных с подтвержденным коронавирусом.