Самарский "ОДК-Кузнецов" провел слет молодежи

Следующий слет состоится уже зимой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На базе отдыха "Тополя" в поселке Прибрежный состоялся V слет молодежи "ОДК-Кузнецов". Он был посвящен 110-летию Николая Кузнецова, 75-летию Опытного конструкторского бюро и 80-летию нахождения предприятия на самарской земле.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки к участию в мероприятии допустили только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Команды провели спортивную эстафету, где оценивались скорость и слаженная работа игроков.

Также прошел и творческий конкурс. Там лучшими оказались сотрудники производственной площадки в поселке Управленческий. Они победили и в общекомандном зачете.

Кроме этого. в ходе слета прошел и отборочный тур в полуфинал интеллектуальной игры ОДК. В нем с большим отрывом лидировала команда Совета молодежи предприятия.

Победители получили подарочные сертификаты от компании на покупку книг и спортивных товаров. Также им достались призы с символикой "ОДК-Кузнецов. Отдельные номинации были представлены от партнера предприятия - АКБ "Новикомбанк".

- Слет в очередной раз собрал активных, талантливых молодых людей, способных работать в команде, готовых проявлять себя и в спорте, и в творчестве, и в интеллектуальной деятельности, - рассказывает управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Он похвалил всех участников мероприятия и подчеркнул, что полученные результаты важны для достижения высоких производственных результатов. Отметим, что шестой слет молодежи пройдет уже будущей зимой.