В Самарской области дополнительно выделят деньги из бюджета на финансирование социальной сферы

Бюджет Самарской области увеличился за счет собственных доходов региона и безвозмездных поступлений из федерального бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 сентября состоялось внеочередное совещание Самарской губернской думы, на котором обсудили бюджет региона на текущий год и планы до 2023 года. Чиновники сообщили, что в ближайшие два года из средств бюджета увеличится финансирование социальной сферы.

Так, поправками в законопроект предусматриваются средства на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. На приобретение или строительство жилья молодым семьям Самарской области дополнительно выделят 163,8 миллионов рублей на социальные выплаты.

- Это позволит предоставить социальные выплаты 170 семьям, выплачивающим ипотечные кредиты. Эта мера поддержки коснется еще 86 семей, которые по возрасту выбывают из программы «Молодой семье – доступное жилье, – отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Кроме того, более 68 миллионов рублей из регионального бюджета будут направлены на обеспечение жильем ветеранов трудового фронта, а 40 миллионов – на переселение людей из ветхого жилья.

Как сообщил губернатор, из федерального бюджета в регион поступило более 1,6 миллиардов рублей на осуществление ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.