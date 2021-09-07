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Общество7 сентября 2021 13:59

Самарские девушки-кондитеры борются за миллион на телеканале «Пятница!»

Среди участников телепроекта сразу две участницы из Самарской области
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Мама семерых детей из Самары готова бороться за один миллион рублей

Мама семерых детей из Самары готова бороться за один миллион рублей

На телеканале «Пятница!» стартовал пятый сезон реалити-шоу «Кондитер» с известным кондитером Ренатом Агзамовым. В проекте принимают участие сразу две жительницы Самарской области, которые будут бороться за главный приз – 1 миллион рублей.

29-летняя Ксения Ларина и 35-летняя Екатерина Зайда из Самарской области стали участницами популярного сладкого телешоу. Ксения стала кондитером не так давно, но смогла пройти кастинг шоу. Её землячка Екатерина – опытный кондитер и мама семерых детей.

Несмотря на скромный опыт в кондитерском искусстве, Ксения смогла поразить жюри своим мастерством

Несмотря на скромный опыт в кондитерском искусстве, Ксения смогла поразить жюри своим мастерством

Сегодня, 7 сентября 2021 года в 19:00 на телеканале «Пятница!» пройдет отборочный тур в финал шоу. Уже сегодня станет известно, удалось ли самарчанкам приготовить идеальный десерт и пройти в финал.