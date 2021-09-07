В Самаре обновленное здание Фабрики-кухни откроет свои двери для горожан с 13 сентября 2021 года

Балет-перформанс расскажет историю уникального самарского здания

Филиал Третьяковской галереи, который находится в бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре, готовится к встрече первых гостей после реконструкции. С 13 по 17 сентября 2021 года в здании обновленной Фабрики-кухни пройдет серия театральных перформансов «Утопия на ужин», специально созданных к открытию музея.

- Средства современного искусства позволят зрителям увидеть отражение памяти о прошлом архитектурного объекта, его уникального опыта проживания большой жизни — от заведения общепита до музея, - рассказали организаторы проекта.

Вход на спектакли свободный, при регистрации на сайте Государственной Третьяковской галереи. Адрес: Самара, Ново-Садовая, 149.