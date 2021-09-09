Стерляди быть: «население» Волги выросло на 30 тысяч мальков краснокнижной рыбы

Заводчане и их дети надеются, что эко-акции помогут стерляди «выбраться» из Красной книги. Фото: Денис ЕГОРОВ

Самарские предприятия Компании «Роснефть» восстанавливают биологическое разнообразие великой русской реки более 10 лет – за это время ими выпущено более двух миллионов мальков ценных пород рыб. В понедельник, 6 сентября, экологическую акцию провели специалисты Куйбышевского НПЗ. Около 30 тысяч мальков стерляди, выращенных в специальном рыбопитомнике, отправлены в акваторию Волги. Традиционно проводить рыбок в большое плавание приехали и дети заводчан – пока взрослые готовили оборудование для переправы мальков в естественную среду обитания, ребята очистили берег от мусора. В октябре КНПЗ планирует провести второй этап акции – в Волгу выпустят 50 тысяч особей сазана. Эта рыба зарекомендовала себя как природный «санитар» водоемов – питаясь водорослями, сазан очищает реку.