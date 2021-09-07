В Самаре наградили заслуженных тружеников губернии

В Самаре за особые заслуги наградили тружеников

В Самаре во вторник, 7 сентября, наградили заслуженных тружеников губернии. За особые заслуги их поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Андрей Кияшкин, который за 31 год трудовой деятельности прошел путь от машиниста гидроагрегатора до начальника оперативной службы на Жигулевской ГЭС. При его активной работе обеспечивалась безаварийная и надежная работа.

Владимир Чистяков награжден Благодарностью президента РФ. Он более 25 лет работает в машиностроительной отрасли и более 10 лет возглавляет "Тольяттинский Трансформатор".

Наградили работников промышленных предприятий, сферы образования и культуры и многодетных родителей.

- Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил признание и уважение земляков. Ваша жизнь и трудовая деятельность – достойный образец для подражания. Молодежь сегодня нуждается в настоящих героях, — не в тех, мнимых и картинных, а настоящих. И сегодня такие люди в нашем зале есть, - сказал Дмитрий Азаров.