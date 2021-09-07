56 проектов стали победителями конкурса на гранты СОНКО в Самарской области

На конкурсе было представлено множество интересных проектов для детей и взрослых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В правительстве региона подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. Комиссия рассмотрела проекты в самых разных сферах: образования и науки, социального обслуживания, здоровья населения, охраны окружающей среды и других.

Победителями конкурса признали 56 проектов из 14 муниципалитетов региона. В их числе - региональная программа поддержки "серебряного" добровольчества "Молоды Душой", программа "Спорт в села", киномарафон "Самарская Губерния. Золотой фонд" и другие.

Отметим, что организатором конкурса выступило минэкономразвития Самарской области. В этом году прием заявок впервые велся онлайн. Максимальный размер гранта был увеличен до 2 млн рублей. Заявок на участие в конкурсе было подано 207.

- Несколько лет мы помогали СОНКО расти, обучали их правильно "упаковывать" свои проекты, грамотно работать с документооборотом и эффективно взаимодействовать с органами власти, - рассказывает глава министерство экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По словам министра, такой подход помог добиться существенного увеличения поданных заявок и более требовательного отбора, а также улучшить качество проектов на выходе.