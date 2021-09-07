В Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации для пожилых. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мобильный пункт будет работать в среду, 8 сентября. Прививку смогут сделать граждане старше 60 лет, именно на них нацелена акция, поскольку пожилые люди тяжелее переживают последствия заболевания коронавирусом.

Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 18:00 в поселке Шмидта. С 10:00 до 11:45 он будет находиться у платформы "Речной", с 12:00 до 13:45 у дома 3-й год Пятилетки, с 14:00 до 15:45 - на Неверова, 39, с 16:00 до 18:00 - на Ярославской, 18.

По последним данным, за прошедшие сутки коронавирусом в Самарской области заболели 460 человек.