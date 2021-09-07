В Самарской области принимают заявки на проект "Мама-предприниматель"

Молодые мамы смогут реализовать свои бизнес-идеи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительниц Самарской области приглашают принять участие в проекте "Мама-предприниматель". Он рассчитан на женщин с бизнес-идеями и призван обучить представительниц прекрасного пола основам ведения своего дела. Оставить заявку можно на сайте mama-predprinimatel.ru.

Напомним, что участвовать в проекте могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей. Важно, чтобы у них не было зарегистрированного бизнеса, либо вести его нужно не более 1 года на момент реализации программы в Самарской области.

Каждая участница конкурса пройдет недельное обучение по основам ведения бизнеса. Знаниями поделятся опытные эксперты из области предпринимательства. Идеи будут "упакованы" в бизнес-план. Лучшие проекты представят в финале, который пройдет 7 сентября в Самаре.

- На презентации самых жизнеспособных бизнес-идей участницы смогут услышать комментарии и ценные рекомендации от опытных предпринимателей, экспертов, представителей областного минэкономразвития, - рассказывает глава министерства экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По словам министра, самая перспективная идея на конкурсе получит грант от компании-партнера на успешный старт своего проекта.

Всех женщины, которые хотели бы создать своего дело, но не знают с чего начать. приглашают принять участие в проекте. Заявки можно подавать до 21 сентября.