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Общество7 сентября 2021 17:49

В Самаре очистят береговую линию для строительства у Фрунзенского моста

Около моста строят развязки и новый путепровод через железнодорожные пути
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Около Фрунзенского моста продолжается строительство

Около Фрунзенского моста продолжается строительство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по решению суда очистят береговую линию для строительства у Фрунзенского моста. Об этом сообщается в документации на сайте арбитражного суда.

Освободят площадку в Самарском районе в районе Молодогвардейского спуска. Это необходимо для продолжения строительства развязок около моста. В решении суда сообщается, что правообладателю построек выплатят 15,9 млн рублей.

Сейчас продолжается строительство около Фрунзенского (Самарского) моста, делают развязки, а также новый путепровод через железнодорожные пути.