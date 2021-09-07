В Самаре очистят береговую линию для строительства у Фрунзенского моста

Около Фрунзенского моста продолжается строительство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по решению суда очистят береговую линию для строительства у Фрунзенского моста. Об этом сообщается в документации на сайте арбитражного суда.

Освободят площадку в Самарском районе в районе Молодогвардейского спуска. Это необходимо для продолжения строительства развязок около моста. В решении суда сообщается, что правообладателю построек выплатят 15,9 млн рублей.

Сейчас продолжается строительство около Фрунзенского (Самарского) моста, делают развязки, а также новый путепровод через железнодорожные пути.