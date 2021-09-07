Дмитрий Азаров внес в губдуму законопроект о поддержке креативных индустрий

Дмитрий Азаров внес законопроект о поддержке креативных индустрий региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес в губернскую думу законопроект о поддержке креативных индустрий и закрепления их статуса в региональном законодательстве для развития этого направления.

Законопроект по поручению главы региона подготовлен министерством экономического развития и инвестиций. В документе отражены меры поддержки, среди которых налоговые льготы, механизмы инвестиций, имущественная поддержка, стимулирование спроса и ряд других вопросов.

- Сфера креативных индустрий – это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, – заработать денег и обеспечить семью, и, что не менее важно, – подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее, - сказал губернатор.

Депутаты самарской губернской думы поддержали законопроект в первом чтении.