В Самарской области выбрали лучших молодых предпринимателей

Министр Дмитрий Богданов оценивал проекты

В Самаре на площадке "Мой бизнес" выбрали лучших молодых предпринимателей региона, которые представят регион на всероссийском этапе конкурса, который проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Каждый из вас, а особенно, победители, будут иметь возможность представить наш регион на федеральном этапе конкурса, быть проводниками предпринимательства Самарской области, прорекламировать себя и достойно позиционировать наш регион, - сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Участвовать в конкурсе могли предприниматели и самозанятые в возрасте от 16 до 35 лет. Участники представляли свой проект в 10 номинациях. К защите проектов на региональном этапе были допущены 35 человек.

Победители регионального конкурса смогут побороться за звание лучших на федеральном этапе, который пройдет в ноябре.