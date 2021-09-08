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Общество8 сентября 2021 7:03

В Самарской области до конца недели станет теплее

В регионе ожидаются дожди
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области дождливо

В Самарской области дождливо

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области до конца недели немного потеплеет и пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас погоду в регионе формирует малоподвижный атлантический циклон, в результате чего в регионе идут кратковременные дожди с порывистым ветром.

Температура воздуха до конца недели будет повышаться, в четверг и пятницу ожидается до +20 градусов. В ночные часы тоже становится теплее, к концу недели угроза заморозков будет снижаться.

В целом в первой декаде сентября температура воздуха ниже нормы на 1 градус.