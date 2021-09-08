В Самарской области до конца недели станет теплее

В Самарской области дождливо Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области до конца недели немного потеплеет и пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас погоду в регионе формирует малоподвижный атлантический циклон, в результате чего в регионе идут кратковременные дожди с порывистым ветром.

Температура воздуха до конца недели будет повышаться, в четверг и пятницу ожидается до +20 градусов. В ночные часы тоже становится теплее, к концу недели угроза заморозков будет снижаться.

В целом в первой декаде сентября температура воздуха ниже нормы на 1 градус.