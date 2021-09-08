Отопление в Самаре в 2021 году могут дать раньше обычного

Губернатор обещает, что самарцам не придется мерзнуть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов региона подготовиться к отопительному сезону значительно раньше, чем обычно. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что к пуску тепла все должно быть готово уже 10 сентября. Глава региона подчеркнул, что это не значит, что 10 сентября отопление начнут давать в дома: все будет зависеть от погоды. Но замерзнуть самарцам не должны дать.

- Это небывалые сроки, до 10 сентября. Но я ставлю их потому, что идет третья волна коронавирусной инфекции, сезонный грипп н за горами. Понимая, что эти сезонные заболевания и заболевания коронавирусной инфекцией мы можем получить в одно время и в одном месте, допустить при понижении температур еще и холодные квартиры нельзя, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что в этом году было переложено очень много теплосетей - на 31 км больше, чем годом ранее. Так что и власти, и компании последовательно заботятся о комфорте потребителей. И в этом году чиновникам придется решить сложную задачу, чтобы в худшем сценарии, когда будет резкое понижение температур, уже в первой половине сентября начать запуск тепла. По словам Дмитрия Азарова, по социальным объектам готовность уже есть.

- Понятно, что будем следить за температурным режимом. Но точно дадим в этом году тепло пораньше. С каждого главы муниципального образования лично спрошу за это, - уточнил губернатор.